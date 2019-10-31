عبدالله لغسان عطالله: نريد تكنوقراط لأنك تمثل افشل نموذج للوزير السياسي

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نريد ​حكومة​ تكنوقراط يا معالي وزير المهجرين ​غسان عطالله​، لأنك تمثل افشل نموذج للوزير السياسي، وبئس هذا الزمن الرديء ةالذي أصبح امثالك يقيم وزراء الأحزاب الأخرى، وقد قدمتم أرقى نماذج ​الفساد​ والأداء المتفلت من كل القيم والأعراف والقوانين".

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