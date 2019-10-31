فتفت: قرار الحريري بالاستقالة كان حكيماً وأتى بوقته

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ في حديث تلفزيوني أن "ما بعد الاستقالة لن يكون كما قبلها، وهدفنا الأساسي حماية البلد، وقرار استقالة رئيس ال​حكومة​ سعد ​الحريري​ كان حكيماً وأتى بوقته بعد أن انتظر أسبوعين لمعالجة ​الأزمة​".

ولفت فتفت إلى ان "الكرة في ملعب الجميع ولسنا في صدد تحميل طرف محدد المسؤولية، لأن وضع البلد لا يحتمل".

إلى ذلك، أوضح فتفت أن "هناك ثلاثة خيارات مطروحة: إما حكومة تكنوقراط تضم وزراء مستقلين من أصحاب الاختصاص ونحن نرحب بها، أو حكومة سياسية تكون نسخة طبق الأصل عن المُستقيلة، وهو أمر مُستبعد في ظل حراك الشارع. نحن نُرشح الرئيس الحريري لرئاستها، أو أن يطرح ​حزب الله​ وحلفاؤه مرشحاً من قبلهم، وهو السيناريو الذي يجب الابتعاد عنه قدر المستطاع، لأن البلد لا يحتمل نوع حكومة كهذه".