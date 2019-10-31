منسقية الوطني الحر في روما سلمت ضاهر رسالة إلى الرئيس عون

سلم وفد من منسقية "​التيار الوطني الحر​" في روما برئاسة منسق هيئة "التيار الوطني الحر" في ​ايطاليا​ الدكتور اندريه شكرجي رسالة أمس إلى سفيرة ​لبنان​ في روما ميرا ضاهر موجهة الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ تطلب فيها منسقية التيار في ايطاليا من الرئيس عون الاسراع في الاجراءات الاصلاحية منها رفع الحصانة عن النواب والوزراء والمسؤولين ورفع الحصانة المصرفية وانشاء المحكمة الخاصة ب​الفساد​ والهدر المالي العام.

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