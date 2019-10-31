سليم عون: كل محاولة لفتح باب الإصلاح الحقيقي يتم إقفالها من قبل منظومة الفساد

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى ان "كل محاولة لفتح باب الإصلاح الحقيقي يتم إقفالها من قبل ​منظومة​ ​الفساد​، والذي حصل مع القاضية النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون خير دليل على ذلك".

اضاف عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "المفسدون والفاسدون محميّون، والإصلاحيون الحقيقيين مدانون. الثوار الحقيقيين مستهدفون، والثوار المزيفين صامتون".