اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الى ان "كل محاولة لفتح باب الإصلاح الحقيقي يتم إقفالها من قبل منظومة الفساد، والذي حصل مع القاضية النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون خير دليل على ذلك".
اضاف عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "المفسدون والفاسدون محميّون، والإصلاحيون الحقيقيين مدانون. الثوار الحقيقيين مستهدفون، والثوار المزيفين صامتون".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: كل محاولة لفتح باب الإصلاح الحقيقي يتم إقفالها من قبل منظومة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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