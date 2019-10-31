ضحايا في حريق على متن قطار ركاب في باكستان

اسماء السيد - إسلام أباد: اندلع حريق صباح الخميس على متن قطار ركاب في ولاية البنجاب في وسط باكستان، حسبما أعلنت وسائل الإعلام التي نشرت صورًا للقطار المحترق، وتحدثت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
كتبت الوزيرة الباكستانية لحقوق الإنسان شيرين مزاري في تغريدة على تويتر "مأساة رهيبة في قطار في تيزغام مع انفجار قارورة غاز جلبها أحد المسافرين". وأضافت "صلواتنا وتعازينا لأسر الضحايا".
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