حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، ما بين صاف حتى غائم جزئيا، دون أن يطرأ أي تغيير ملحوظ في درجات الحرارة، وتبقى ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 25 – 14، الخالصة (كريات شمونه) 26 – 15، صفد 22 – 13، طبرية 30 – 16، الناصرة 25 – 15، حيفا 26 – 17، يافا 26 – 17، القدس المحتلة 23 – 14، عسقلان 25 – 17، عين جدي (البحر الميت) 29 – 22، بئر السبع 26 – 15، أم رشرش (إيلات) 32 – 20.

أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شمالي البلاد وعلى طول الساحل.

وبعد غد، السبت، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي ووسط البلاد.

أما الأحد، فمن المتوقع يكون الطقس لطيفا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تهب رياح شمالية نشطة على طول السهل الساحلي، ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 140 سنتمترا.