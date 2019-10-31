شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. المليشيا تفتح قرية في الحدأ وتقتل شخصا وتختطف آخرين والان مع التفاصيل

أقدمت مليشيات الحوثي على اقتحام قرية المشاخرة – النصرة في مديرية الحدا شرقي مدينة ذمار، ونفذت عمليات مداهمة للمنازل واختطاف للمواطنين.

وأكدت مصادر محلية حملة حوثية مكونة من خمسة أطقم بقيادة ما يسمى المشرف الأمني لمديرية الحدا المدعو أبو الفتح البخيتي، اقتحموا قرية المشاخرة - النصرة وباشروا المواطن سعد مقبل صالح العياشي بالرصاص، ما أسفر عن مقتله وإصابة شقيقه.

وتابعت المصادر إن عناصر المليشيات اختطفت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

Advertisements

وذكرت أن من بين المختطفين لدى المليشيات الحوثية "أحمد عبدالله حسين، وعبدالله عبدالقوي جميزه، ومنصور علي مثنى، وأركان مقبل أحمد الحملي، وسعد محمد سعد العياشي".

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تقف في صف إحدى القرى المناوئة لقرية المشاخرة في سلوك حوثي يسعى لإذكاء الصراعات بين أبناء القبائل للتخلص من رموزها ومصادر قوتها وإشغالها بالحروب والثارات، فيما تتفرغ هي للتنكيل بالمواطنين ونهب ممتلكاتهم.

وحمل أهالي وأعيان قرية المشاخرة مليشيات الحوثي الإجرامية في المديرية كامل المسؤولية الاجتماعية والقانونية عن دم ابنهم، مطالبين بسرعة تسليم القتلة وكل المتورطين في الجريمة للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع، ما لم فالقضية ستتطور أحداثها نحو المواجهات المسلحة مع الميليشيات في المنطقة وإلى أمور لا يحمد عقباها.