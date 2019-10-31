شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لمالكي المخابز في صنعاء ضد إجراءات الحوثيين والان مع التفاصيل

نظم العشرات من مالكي المخابز في العاصمة صنعاء، الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019م، وقفة احتجاجية نددت بالتعسفات التي طالتهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال شهود عيان إن العشرات من مالكي المخابز احتجوا أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء ضد قرار مليشيات الحوثي بإغلاق نحو 500 مخبز بذريعة أنها مخالفة للوزن ورفع سعر رغيف الخبز وعدم التزامها بالشروط والمقاييس المعتمدة.

وطالب المحتجون قيادة المليشيات بوزارة الصناعة والتجارة تخفيض سعر الدقيق المرتفع، وتوفير مادة الديزل بسعر مناسب لكل المخابز لكي تلتزم بالحجم المتفق عليه للرغيف.

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وذكر الشهود أن أغلب المخابز في صنعاء أغلقت أبوابها أمام المواطنين لليوم الثاني على التوالي بعد إغلاق مكتب صناعة الأمانة الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية أكثر من خمسين مخبزاً خلال اليومين الماضيين.

ولفتوا إلى أن مليشيات الحوثي تواصل حملتها لإغلاق عدد من المخابز في العاصمة صنعاء لذات الذريعة، فيما يعتبرها مالكو المخابز حملة جديدة لابتزازهم وفرض إتاوات وغرامات مالية غير قانونية عليهم.