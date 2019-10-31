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قتلى وجرحى وتدمير آليات بغارات للتحالف في الحشوة بصعدة

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الخميس، تشرين الأول 31، 2019، في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الحشوة، شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

 

ووفق مصادر عسكرية، فقد استهدفت الغارات، صباح اليوم، تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثي، في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات.

 

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وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية تابعة لها.

 

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية.

 

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