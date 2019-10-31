الارشيف / اخبار العالم

مقتل عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، غارات جوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة الجوف.

 

وتزامن القصف مع تحليق جوي مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المنطقة.

 

Advertisements

وبحسب مصادر محلية فقد استهدفت الغارات، تجمعا للمليشيا الحوثية، في جبهة حام.

 

واسفرت الغارات عن مصرع عدد من عناصر المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

 

وتشهد الجبهة وباقي جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والتمردين الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا بغارات للتحالف في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا