شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز جراحة العظام بمستشفى الجمهورية بعدن بدعم إماراتي والان مع التفاصيل

بدعم إماراتي، افتتح أمس المرحلة الأخيرة من مشروع مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل بمستشفى الجمهورية بعدن، وذلك بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي وضمن خطة الاستمرار في تأهيل وتجهيز وتطوير المستشفى.

وتكفلت دولة الإمارات في إعادة ترميم وإنشاء المركز بقسميه الرجال والنساء ،وكذلك إنشاء غرفة العمليات وغرف الإفاقة، و 4 عيادات خارجية وغرفتين للأطباء والممرضين وغرفة الصيدلية.

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ويتسع المركز لـ 112 سرير، حيث تم تأثيثه بشكل كامل ، كما تم تزويده بسيارتين للإسعاف.

من جانبه أشاد رئيس هيئة مستشفى الجمهورية ،بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لمستشفى الجمهورية منذ 2015، مشيراً إلى أن المستشفى تعرض للنهب خلال فترة الحرب وتم إعادة تأهيله وتأثيثه بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتزويده بالأدوية بشكل متواصل.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، عملت على تأهيل مستشفى الجمهورية بكل أقسامه في 2015 وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية وعملت على تأهيل العيادات الخارجية للمستشفى.