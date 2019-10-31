شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يعين صبري باقمبوع مدير عام مكتب السياحة بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

أصدر محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، قرار تعيين جديد مساء الأربعاء. Advertisements وقضى القرار بتكليف الأستاذ صبري عمر أحمد باقنبوع مديرا عاما لمكتب السياحة بساحل حضرموت.

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