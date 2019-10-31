شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5ر6 درجة يضرب الفلبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:47 صباحًا, 31 أكتوبر 2019 م المناطق_واس ضرب زلزال بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين اليوم متسببًا في اهتزاز عدد من المباني.

ووقع الزلزال الساعة 0911 صباحا بالتوقيت المحلي (0111 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه الأحدث قريب من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو ( 972 كيلومترا جنوبي العاصمة مانيلا ).

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

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