الرافدين يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين

اصدر مصرف الرافدين، الخميس، بيانا بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما نفى الأنباء التي تحدثت عن عدم توفر السيولة الكافية في فروعه.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجمل ماتم دفعه من مبالغ مالية الى فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ نحو 2 ترليون دينار بالاضافة الى ماموجود في خزائن فروعه من ارصدة مالية".
واضاف ان "هذه المبالغ تم توزيعها كرواتب للموظفين والمتقاعدين وأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة"، نافيا "الأنباء التي تحدثت عن عدم توفر السيولة الكافية في فروع المصرف".
وتابع ان "المصرف مستمر في تغذية فروعه كافة ووفق جداول زمنية معمول بها سابقًا".
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