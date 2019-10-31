مصدر يرجح بحث مجلس النواب اليوم استقالة عبد المهدي

رجح مصدر سياسي، الخميس، ان يبحث مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها اليوم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن المصدر قوله ان "هناك توقعات بان يبحث مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها اليوم الخميس استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا ان "المفاوضات بهذا الشأن تجري بين الفتح وسائرون".

فيما قال اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮون رﻳﺎض المسعودي ان "اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻟﻴﻠﺔ اﻣﺲ اﻷول ﺣﻮارات ﺟﺎدة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﺤﺚ ﺧﻴﺎر اﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر"، مبينا ان "ﻧﺘﺎﺋﺞ المشاورات ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ اﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات وﻣﻮاﻗﻒ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ".

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واﺿﺎف المسعودي أن "المشاورات ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻋﻔﺎء اﻋﻀﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻢ ﺑﺎﺷﺨﺎص مستقلين ﻓﻌﻼ وﻏﻴﺮ خاضعين ﻻﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ او ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻨﻔﺬة اﻣﺘﺜﺎﻻ لمطالب المتظاهرين، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻲ".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسته وسط توقعات بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.