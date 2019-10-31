- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/10/31 08:57 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر مسلحة تابعة لتنظيم بوكو حرام الإرهابي - أرشيفية
قٌتل 12 جنديا من النيجر وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، في هجوم ليلي شنه مسلحون مجهولون.
وقالت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان، قوة من الجيش متمركزة في منطقة ديفا تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، يرجح أنهم ينتمون لتنظيم بوكو الإرهابي.
وينشط التنظيم منذ 10 سنوات في شمال شرقي نيجيريا، إذ دأب على شن هجمات عبر الحدود التي يسهل اختراقها في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.
وباتت هذه المنطقة المتاخمة لنهر "يوبي"، الذي يشكل حدوداً طبيعية بين النيجر ونيجيريا منذ سنوات، مسرحاً لحوادث القتل والخطف على أيدي تنظيم بوكو حرام الإرهابي.
وفي مارس/آذار الماضي، أسفر هجومان في المنطقة نفسها عن مقتل 8 مدنيين و7 شرطيين.
وأسفرت هجمات بوكو حرام الإرهابية منذ بدء التنظيم في 2009 في شمال شرق نيجيريا، عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح 1,8 مليون شخص في هذا البلد.
وامتد العنف إلى النيجر المجاورة وتشاد والكاميرون، ما دفع هذه الدول لتشكيل تحالف عسكري إقليمي هو القوة المختلطة متعددة الجنسيات، لمواجهة إرهابيي بوكو حرام.
وفي النيجر، قتل التنظيم الإرهابي 88 مدنياً في مارس/آذار، فيما أجبر أكثر من 18 ألف شخص على الفرار من منازلهم بعد سلسلة اعتداءات دامية، كما ذكرت الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 جنديا في هجوم إرهابي بالنيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.