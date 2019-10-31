مقتل 12 جنديا من النيجر واصابة 8 آخرون في هجوم إرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قٌتل 12 جنديا من النيجر وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، في هجوم ليلي شنه مسلحون مجهولون.



وقالت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان، قوة من الجيش متمركزة في منطقة ديفا تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، يرجح أنهم ينتمون لتنظيم بوكو الإرهابي.

وينشط التنظيم منذ 10 سنوات في شمال شرقي نيجيريا، إذ دأب على شن هجمات عبر الحدود التي يسهل اختراقها في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

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وباتت هذه المنطقة المتاخمة لنهر "يوبي"، الذي يشكل حدوداً طبيعية بين النيجر ونيجيريا منذ سنوات، مسرحاً لحوادث القتل والخطف على أيدي تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

وفي مارس/آذار الماضي، أسفر هجومان في المنطقة نفسها عن مقتل 8 مدنيين و7 شرطيين.

وأسفرت هجمات بوكو حرام الإرهابية منذ بدء التنظيم في 2009 في شمال شرق نيجيريا، عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح 1,8 مليون شخص في هذا البلد.

وامتد العنف إلى النيجر المجاورة وتشاد والكاميرون، ما دفع هذه الدول لتشكيل تحالف عسكري إقليمي هو القوة المختلطة متعددة الجنسيات، لمواجهة إرهابيي بوكو حرام.

وفي النيجر، قتل التنظيم الإرهابي 88 مدنياً في مارس/آذار، فيما أجبر أكثر من 18 ألف شخص على الفرار من منازلهم بعد سلسلة اعتداءات دامية، كما ذكرت الأمم المتحدة.