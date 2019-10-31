466 مليون يورو من المنح والمساعدات الإنسانية الأوروبية للسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة السودان للأنباء الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستقدم 466 مليون يورو (516.61 مليون دولار) منحاً ومساعدات إنسانية للسودان، وذلك بعد لقاء وفد من الاتحاد بوزيرة الخارجية في الخرطوم.



وقالت الوكالة الرسمية، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة بـ 200 مليون يورو، ثم 141 مليون يورو أخرى لاحقاً، إلى جانب 100 مليون يورو، و25 مليون يورو مساعدات إنسانية.

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ويحول وجود السودان على قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب دون حصوله على تمويل أجنبي تشتد حاجاته إليه، بما في ذلك من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وأبلغت وزير الخارجية أسماء عبد الله وفد الاتحاد الأوروبي، بأن أولويات الحكومة الانتقالية في الخرطوم "تتطلب دعماً من المجتمع الدولي، وإزالة القيود المفروضة على السودان وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب".

وتشكلت الحكومة الانتقالية للسودان في الشهر الماضي في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 أعوام وُقع في أغسطس (آب) بين الجيش والأحزاب المدنية، ومجموعات احتجاجية.

وتولى مجلس عسكري حكم السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل(نيسان) الماضي عقب مظاهرات لـ16 أسبوعاً ضد حكمه الذي دام 30 عاماً.