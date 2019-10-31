البرهان: القوات المسلحة صامدة وهى "صمام الأمان" فى السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

ذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء أمس الأربعاء، أن المشروع التدريبي الليلي "تهراقا - 3"، الذي نُظم في إطار الخطط التدريبية للقوات المسلحة على نطاق القوات البرية، واختتم مساء أمس في حضور رئيس مجلس السيادة، وأعضاء المجلس، ووزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وقادة القوات الرئيسية، ومدراء الإدارات، وقادة الأسلحة والوحدات.



وأوضح البيان أن المشروع التدريبي اختتم بهجوم ليلي، نفذته القوات البرية، وأسلحة إسنادها، بإسناد من القوات الجوية، لافتة إلى أن التدريب حقق نجاحا أظهر احترافية القوات المسلحة السودانية في العمليات الليلية واستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وقال البرهان، في كلمة في ختام المشروع التدريبي، إن السودان يعيش بشريات العهد الجديد، فيما القوات المسلحة تتم إعادة تنظيمها لاستنهاض الهمم والإيفاء بمتطلبات بناء قوات قوية محترفة.

وأضاف أن القوات المسلحة رغم المحن والابتلاءات في قوميتها وكيانها وولائها، مازالت تمضي قدما، ولا تلتفت للصغائر لحماية الشعب وثورته، مشيرا إلى أن القوات المسلحة كانت عند آمال الشعب وأكملت ثورته بالانحياز الكامل، وعلينا الالتزام بمتطلبات الثورة.

وأوضح أن القوات المسلحة جزء من الثورة، وتجب حمايتها، بعدم التشكيك في قيادتها ورموزها وأعمالها.

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وثمن تضحيات عناصر القوات المسلحة، مؤكدا استعدادها لتقديم المزيد من أجل الشعب والوطن.

وأكد الاهتمام المتعاظم بخطط إكمال منظومة القوات المسلحة في المعدات والفرد وبيئته، لتتمكن من الإطلاع بمهامها في حماية السودان، موضحا أن المشروع التدريبي يؤكد أن القوات المسلحة مازالت تتمسك بمبادائها وموروثاتها الخاصة برفع الكفاءة والاستعداد القتالي.

وأشاد بالوحدات التي شاركت في المشروع، من القوات البرية والجوية، وأسلحة الإسناد، والدعم السريع، كما أثنى على القوات البحرية التي تقوم بمهامها على الوجه الأكمل.

من جانبه، جدد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في جميع مناطق العمليات، دعما لتحقيق السلام، مؤكدا الحرص على حماية المكتسبات التي جناها الشعب السوداني عقب ثورته.

وأشاد بتضحيات أفراد القوات المسلحة، مؤكدا الاستعداد لتقديم المزيد منها من أجل الشعب والوطن.

وشدد على صمود القوات المسلحة رغم ادعاءات المشككين، لافتا إلى أن النجاح الكبير للبرامج التدريبية لعام 2019، يؤكده الختام المشرف لمشروع "تهراقا – 3"، وهو دليل على عافية القوات المسلحة ووحدتها.