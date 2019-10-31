لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "ما نراه أمامنا من احداث، كان قد حذر منه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ البداية، وأعطى بحكمته العلاج. إذا لم يبادر المسؤولون والعقلاء لردع الغوغاء، وفتح الطرقات، والحفاظ على ما تبقى من نقاء ​الاحتجاجات​ المطلبية التي سُيِّست بدرجة كبيرة، فسنكون امام تصعيد يسرع من الانهيار الكبير وربما ما هو أعظم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: إذا لم يبادر المسؤولون لردع الغوغاء سنكون امام تصعيد يسرع من الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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