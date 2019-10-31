مصدر بالوطني الحر للجمهورية: انسحاب رومز وافرام لم يؤثر على صلابة التزامنا

اكد مصدر بارز في التيار الوطني الحر لصحيفة "الجمهورية" انّ "ما فعله النائبين ​شامل روكز​ و​نعمت افرام​ هو موضع أسف، الّا انّه لم يؤثر لا في المعنويات ولا في صلابة التزامنا القضية التي ندافع عنها"، معتبرا ان "طريقة انفصالهما عن التكتل تشبه وضع المقاتل الذي يترك ساحة المعركة ويختار التراجع والتخلّي عن رفاقه بدل ان يصمد الى جانبهم".

ولفت المصدر الى انه "ربما شُبّه للبعض انّ الوزير ​جبران باسيل​ صار ضعيفاً وأنّ هذا هو التوقيت المناسب للانقلاب أو الانقضاض عليه"، معتبراً انّ "هذا البعض تصرّف بناء على حسابات ضيّقة قد تكون انتخابية، في وقت كان التيار، ولا يزال، يخوض معركة الدفاع عن مصير الوطن".