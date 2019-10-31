إخماد حريق داخل محل لبيع الحيوانات الاليفة في جونية

أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقاً شبَّ داخل محل لبيع ​الحيوانات​ الاليفة في جونية-كسروان.

وقد تمكن العناصر من انقاذ خمسة كلاب وهرتين وخمسة ارانب ونمس، كانت موجودة داخل المحل.

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