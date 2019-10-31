اوساط بيت الوسط للجمهورية: استقالة الحريري صنعت في لبنان

أوضحت أوساط بيت الوسط لصحيفة "الجمهورية" انّ "رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لم يطلب الاستمرار في ​رئاسة الحكومة​ ولم يطلب إعادة تسميته، ولكن اذا رَست عليه فلن يتردد في تحمّل المسؤولية"، مؤكدة ان "الإتصالات مقطوعة بين المراجع الرسمية، وخصوصاً بعد التقدّم بالاستقالة".

وشددت الاوساط على ان "​استقالة الحريري​ صنعت في ​لبنان​، وكانت مدار بحث قبل فترة، وانّ الجميع في أجوائها، وليس من الضروري أن يعبّر أحد عن المفاجأة".