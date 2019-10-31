النشرة: الهدوء التام يسود صيدا بعد ليل طويل من الحراك الاحتجاجي عند تقاطع ايليا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الهدوء التام يسود المدينة بعد ليل طويل من الحراك الاحتجاجي عند تقاطع "ايليا". ولم تشهد المدينة اي قطع للطرقات الرئيسية او الفرعية، على وقع اقفال ​المدارس الخاصة​ واستمرار اقفال ​المصارف​.

هذا وسير ​الجيش اللبناني​ دوريات في شوارع المدينة، بينما نام بعض المحتجين في خيام في ​حديقة​ الناتوت عند تقاطع ايليا.