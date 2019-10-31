النشرة: الهدوء التام يسود صيدا بعد ليل طويل من الحراك الاحتجاجي عند تقاطع ايليا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الهدوء التام يسود المدينة بعد ليل طويل من الحراك الاحتجاجي عند تقاطع "ايليا". ولم تشهد المدينة اي قطع للطرقات الرئيسية او الفرعية، على وقع اقفال المدارس الخاصة واستمرار اقفال المصارف.
هذا وسير الجيش اللبناني دوريات في شوارع المدينة، بينما نام بعض المحتجين في خيام في حديقة الناتوت عند تقاطع ايليا.
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