حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

حددت "غرفة التحكم المروري" الطرقات المقطوعة على الشكل التالي: - الطرقات المقطوعة ضمن البقاع: مفرق قب الياس- جديتا- تعلبايا- المرج- المصنع- مفرق غزة - الطرقات المقطوعة ضمن الشمال: ساحة النور - البداوي - جسر البالما (الأوتوستراد والطريق البحرية) - إقفال طريق عيات عكار العتيقة بالاطارات المشتعلة - أوتوستراد طرابلس - بيروت مقطوع بالاتجاهين عند منتجع بالما - الطرقات المقطوعة ضمن بيروت: أوتوستراد ​جل الديب​ مقطوع بالاتجاهين - تقاطع برج الغزال الاشرفية Advertisements - أوتوستراد ​الذوق​ - ​جونية​ مقطوع بالاتجاهين - أمّا الطرقات السالكة بحسب "التحكم المروري": - طريق صوفر باتجاه بيروت سالكة - طريق الصيفي سالكة - طريق الجنوب باتجاه بيروت سالكة - طرقات المتن السريع بعبدات بكفيا سالكة

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