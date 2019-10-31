النشرة: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطريق عند دوار العبدة

علمت "​الخليج 365​" ان ​الجيش اللبناني​ يعمل على فتح الطريق عند دوار ​العبدة​ وألقى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين. فيما افاد مراسل "النشرة" عن قطع طريق البداوي بالاتجاهين.

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