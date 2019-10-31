الاتحاد الأوروبي: منحة للسودان بقيمة 466 مليون يورو

اعلن ​الاتحاد الأوروبي​ أن "دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحة بقيمة 466 مليون يورو"، مشدداً على أن "أولويات ​الحكومة​ الانتقالية متمثلة في تحقيق ​السلام​، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية". ولفت إلى أن "كل ذلك يتطلب دعماً من ​المجتمع الدولي​ وإزالة القيود المفروضة على ​السودان​ وعلى رأسها رفع اسمه من قائمة ​الولايات المتحدة​ للإرهاب"، معربا عن "أهمية دعم ​الاتحاد الاوروبي​ للسودان".

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