الغارديان:وحدة مرتبطة بالاستخبارات الأميركية متهمة بارتكاب مذابح في أفغانستان

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "قتل خارج القانون: وحدة مرتبطة بالاستخبارات المركزية الأميركية متهمة بارتكاب مذابح في ​أفغانستان​"، إلى 4 ​جرائم قتل​ معروفة في أفغانستان بنفس الطريقة رصاصة واحدة في العين اليسرى منها قتل طالب وترك جثته مشوهة وتعتقد أسرته انه ربما قاوم من حاولوا اختطافه.

وأشارت إلى ان "الأسرة تقول إن الرجال الذين ارتكبوا هذه الجرائم أعضاء في وحدة عسكرية مرتبطة بالاستخبارات المركزية الأميركية "سي أي إيه" ولا تخضع لرقابة ​الحكومة الأفغانية​ وهي واحدة من بين العديد من الوحدات المماثلة التي تنشط في المناطق التي كانت تمثل المعاقل التقليدية ل​حركة طالبان​". وأضافت انه "حسب منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية فإن الحملات التي كانت تشنها هذه الوحدات خلال ساعات الليل كانت أكثر كثافة خلال العامين الماضيين وارتبط اسم هذه الوحدات التي تضم الآلاف من المقاتلين بانتهاكات لحقوق الإنسان منها جرائم قتل وجرائم إخفاء قسري".

ونقلت عن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش قوله "لقد قتلوا العديد من الناس بنفس الطريقة"، مضيفا أن التقرير يفصل 14 حالة لهجمات قاتلة سقط خلالها ضحايا من الشيوخ والنساء و​الأطفال​ وأن هذه الهجمات أصبحت نمطا معيشيا في هذه المجتمعات المحلية هناك.