بومبيو: الصين تهدد أمننا القومي من خلال تطوير أسلحة تهدد منشآتنا الاستراتيجية

نتقد وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، النظام السياسي في ​الصين​، قائلا: "إن الشعب الصيني لا يريد هذا النموذج".

وف كلمة له خلال فعالية بمعهد هدسون، رأى أن "​الحزب الشيوعي​ الصيني يقدم لشعبه وللعالم نموذجا مختلفا تماما للحكم"، مشيرا إلى أن "هذا نموذج سلطة الحزب الواحد اللينينية، حيث ينبغي على كل شخص أن يفكر ويتصرف كما ترغب النخبة الشيوعية. هذا ليس المستقبل الذي أريده. هذا ليس المستقبل الذي يريده الشعب الصيني المحب للحرية".

وأضاف "نحن على يقين الآن أن الصين تهدد أمننا القومي الأميركي من خلال تطوير أسلحة غير متماثلة تهدد منشآتنا الاستراتيجية، والقائمة قد تطول".