مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 اثر حريق شب بقطار في باكستان

أعلن متحدث باسم ​السكك الحديدية​ ال​باكستان​ية مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 جراء حريق شب بقطار متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي.

ونقلت محطة جيو التلفزيونية عن المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية قوله، إن الحريق سببه ​انفجار​ أسطوانة غاز كانت تستخدم للطبخ، وأن الحريق غمر ثلاث عربات.