أعلن متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 جراء حريق شب بقطار متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي.
ونقلت محطة جيو التلفزيونية عن المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية قوله، إن الحريق سببه انفجار أسطوانة غاز كانت تستخدم للطبخ، وأن الحريق غمر ثلاث عربات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 اثر حريق شب بقطار في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.