وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي يتقدم باستقالته من منصبه

تقدم وزير ​العدل​ الياباني كاتسويوكي كاواي باستقالته من منصبه ليصبح ثاني عضو في ​الحكومة​ يستقيل في غضون أسبوع، بعد مزاعم بانتهاك زوجته ​قانون الانتخابات​ أثناء الترشح لمقعد في البرلمان.

ونفى كاواي ارتكاب أي مخالفات لكنه قال إن التنحي كان أفضل قرار في ظل هذه الظروف. وقال: "لم أكن أنا وزوجتي على علم بالقضية وأعتقد أنني كنت أمارس أنشطة سياسية بما يتماشى مع القوانين"، مضيفا: "سأحقق في القضية".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشرت مجلة "شوكان بونشون" مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي تدفع للموظفين بدل يومي يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب القانون.