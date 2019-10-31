وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي يتقدم باستقالته من منصبه

تقدم وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي باستقالته من منصبه ليصبح ثاني عضو في الحكومة يستقيل في غضون أسبوع، بعد مزاعم بانتهاك زوجته قانون الانتخابات أثناء الترشح لمقعد في البرلمان.
ونفى كاواي ارتكاب أي مخالفات لكنه قال إن التنحي كان أفضل قرار في ظل هذه الظروف. وقال: "لم أكن أنا وزوجتي على علم بالقضية وأعتقد أنني كنت أمارس أنشطة سياسية بما يتماشى مع القوانين"، مضيفا: "سأحقق في القضية".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشرت مجلة "شوكان بونشون" مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي تدفع للموظفين بدل يومي يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب القانون.
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