القضاء المغربي يؤيد في الاستئناف أحكام الإعدام في حق قتلة سائحتين اسكندنافيتين

أيّد القضاء المغربي الحكم بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم الدولة الإسلامية، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.
كما أيّدت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قرب الرباط، أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخر، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند أواخر عام 2018 في منطقة جبلية في ضواحي مراكش جنوب حيث كانتا تقضيان إجازة.
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