ارتفاع عدد ضحايا اشتعال النيران بقطار في باكستان الى 46 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار واشتعال نيران بقطار ركاب في جنوب شرق باكستان اليوم إلى 46 قتيلاً، حسبما أفادت وكالة إخبارية.
وقال مسؤول الشرطة أمير تيمور خان إن "أكثر من 30 شخصاً جرحوا عندما اشتعلت النيران بالقطار أثناء رحلته من مدينة كراتشي إلى لاهور، وذلك بعد انفجار اسطوانة وقود استخدمها كان ركاب يستخدمونها في الطهي".
وأضاف أن حصيلة القتلى ربما تشهد مزيداً من الارتفاع حيث لا يزال العديد من الركاب عالقين داخلي عربات القطار المشتعلة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر باكستانية أن حصيلة القتلى الـ 46 مرشحة وما زالت السلطات تعمل على إخراج الركاب ونقل المصابين إلى المستشفيات.
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