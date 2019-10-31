ثاني استقالة من الحكومة اليابانية في أسبوع









اسماء السيد - طوكيو: بات وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي الخميس ثاني وزير يقدم استقالته في غضون أسبوع، بعد مزاعم بانتهاك زوجته لقانون الانتخاب خلال خوضها الانتخابات البرلمانية.

وأبلغ كاواي الصحافيين انه قدم استقالته لرئيس الوزراء شينزو آبي في وقت مبكر الخميس. جاءت الاستقالة بعدما كشف صحيفة "شوكان بونشون" الشعبية عن مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي دفعت إلى موظفي حملتها بدلًا يوميًا يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخاب.

كما إنها تأتي بعد أسبوع من استقالة وزير التجارة إيشو سوغاوارا إثر نشر إحدى المجلات تقريرًا يزعم أنه قدّم للناخبين هدايا ثمينة تشمل البطيخ والسلطعونات البحرية. لكن كاواي نفى ارتكاب أي خطأ، معتبرًا أن الاستقالة هي أفضل قرار يمكن اتخاذه في ظل هذه الظروف.

Advertisements

وقال "لم نكن زوجتي ولا أنا على علم بهذا الموضوع، وأعتقد أني كنت أقوم بنشاطات سياسية تتوافق مع القانون". أضاف "سأحقق في القضية وأقدم شروحًا، لكن في هذه الأثناء الثقة الشعبية في وزارة العدل قد فُقدت".

واعتذر شينزو آبي بشكل منفصل في تصريحات صحافية عن إدخال كاواي إلى الحكومة في التعديل الوزاري الأخير الذي جاء أيضًا بسوغاوارا، معلنًا أن الوزير السابق المكلف معالجة انخفاض المواليد سيحل مكان كاواي وزيرًا للعدل.

حافظت حكومة آبي على معدل شعبية يراوح بين 40 و50 بالمئة في السنوات الأخيرة، على الرغم من الفضائح التي أحاطت بها، ويعيد الخبراء ذلك بشكل رئيس إلى ضعف المعارضة.

