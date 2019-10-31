اسماء السيد - مانيلا: أفاد جيولوجيون أن زلزالًا بقوة 6.5 درجات ضرب جنوب الفلبين الخميس، وهو ثاني زلزال قوي يصيب المنطقة في هذا الأسبوع.
وضرب الزلزال جزيرة مينداناو، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في المنطقة نفسها، حيث أدت هزة قوية إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص الثلاثاء.
كانت الهيئة الجيولوجية الأميركية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، إلا أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جنوب الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.