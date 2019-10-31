زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جنوب الفلبين









اسماء السيد - مانيلا: أفاد جيولوجيون أن زلزالًا بقوة 6.5 درجات ضرب جنوب الفلبين الخميس، وهو ثاني زلزال قوي يصيب المنطقة في هذا الأسبوع.

وضرب الزلزال جزيرة مينداناو، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في المنطقة نفسها، حيث أدت هزة قوية إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص الثلاثاء.

كانت الهيئة الجيولوجية الأميركية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، إلا أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.

