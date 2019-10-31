جلسة مساءلة للرئيس التنفيذي لبوينغ في مجلس النواب الأميركي









اسماء السيد - واشنطن: واجه الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات دينيس مويلنبرغ الأربعاء جولتي مساءلة وجّه خلالها نواب أميركيون انتقادات للشركة لعدم مساءلتها مسؤولين كبارا فيها على خلفية حادثتي تحطّم طائرتين أوقعتا 346 قتيلا.

وتناولت الجولة الثانية من جلسات الاستماع في مجلس النواب الأميركي تفاصيل تحطّم طائرتين لبوينغ من طراز ماكس 737، لكنّها ركّزت خصوصا على مسؤولية مويلنبرغ عن الكارثتين.

وسأل النواب مويلنبرغ عن سبب عدم تقديمه استقالته أو تخفيض راتبه، علما أن إجمالي التقديمات التي حصل عليها في العام 2018 بلغ 23,4 مليون دولار، وفقا للبيانات المالية.

وسأله النائب الديموقراطي عن ولاية تينيسي ستيف كوهن "لمَ لم تقتطع جزءا من الأموال التي تحصل عليها؟"، فأجاب مويلنبرغ أن الأموال التي يتلقاها أقرها مجلس الإدارة.

وسأله كوهن "لم تتنازل عن أي تقديمات؟"، مضيفا "بعد هاتين الحادثتين المروعتين اللتين أسفرتا عن رحيل كل هؤلاء الأشخاص ومصرعهم لم تقتطع جزءا من الأموال التي تتلقاها"، معتبرا أنه لم يخضع لأي مساءلة.

وكان ذلك أحد أكثر النقاشات حدة خلال جلسة استماع في مجلس النواب حول طراز ماكس.

وأدى تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية للرحلات المتدنية الكلفة بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر إلى مصرع 189 شخصا.

وبعد بضعة أشهر، تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعيد إقلاعها من أديس أبابا مما أسفر عن مصرع 157 شخصا.

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ومنذ مارس منعت الطائرات من هذا الطراز من التحليق عالميا.

وكانت بوينغ قد أقالت في وقت سابق من شهر أكتوبر الحالي رئيس قسم الطائرات المدنية في الشركة كيفن مكاليستر.

كذلك سحبت الشركة منصب رئاسة مجلس الإدارة من مويلنبرغ الذي لم يعرض الاستقالة بعد الكارثتين.

وقال مويلنبرغ "وقعت هاتان الحادثتان في عهدي. أشعر أني مسؤول عن تخطي (الشركة) هذا الأمر".

وتابع "نشأت في مزرعة في آيوا وعلّمني والدي عدم الهرب من التحديات وهذا وضع يشكل تحديا"، مضيفا أن "من مسؤوليتي أن اتصدى لذلك وأن أساعد فريقنا على تخطيه وعلى إعداد بوينغ للمستقبل".

وأشار مويلنبرغ إلى سحب منصب رئاسة مجلس الإدارة منه على أنه مثال على المساءلة وقال إنه وافق على ذلك لأنه يمنحه مزيدا من الوقت للتركيز على إعادة طراز ماكس إلى الخدمة.

وقال "أنا مسؤول. وأنا خاضع للمساءلة" خلال نقاش مع النائب الديموقراطي عن ولاية واشنطن ريك لارسن.

وقال "بعد استكمال المراجعات الإضافية، سنتّخذ مزيدا من التدابير"، مضيفا أن "المسافرين يستحقون طائرات آمنة".