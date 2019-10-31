شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": فتح ملف تطوير منظومة الرى وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بـمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح عددًا من الملفات خلال الفترة المقبلة، أبرزها تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل محدودية الموارد.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن تطوير منظومة الرى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل نواب البرلمان جميعهم، وتأتى هذه الخطوة فى إطار توجهات الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، ويعد التطوير أبرز أهم خطوات الترشيد، بالإضافة لتوعية المواطنين بذلك، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ودور البنك الزراعى المصرى فى التمويل ودعم الفلاح.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة تقيم عددًا من المشروعات حاليًا تهدف لزيادة الرقعة الزراعية، وفى ظل محدودية الموارد المائية لابد من توفير مقنن مائى لهذه الأراضى، وبالتالى لابد من تطوير المنظومة، بالإضافة لاستنباط سلالات جديدة غير شرهة فى استخدام المياه، وفى الوقت نفسه تعطى إنتاجية أعلى، لافتًا إلى أهمية خروج قانون الموارد المائية والرى الجديد للنور خلال الفترة المقبلة.