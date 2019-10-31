شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة باستراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بلال النحال، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد مؤخرًا، وهطول الأمطار بكميات كبيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من دول العالم وضعت استراتيجية خاصة لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، واستخدامها فى الزراعة، وذلك من خلال أسلوب يسمى حصاد وخزن المياه عبر تأسيس وإنشاء حفائز تخزينية يتم اختيارها بعناية، إضافةً إلى إنشاء سدود ترابية وركامية لتحقيق هدف التخزين، ومن ثم يتم توفير كميات كبيرة من المياه لاستخدامها فى الأراضى المستصلحة حديثًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة التى شهدت سقوط كميات كبيرة من الأمطار غرق بعض المناطق، ووصل الأمر إلى غرق بعض المحاصيل الزراعية فى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، مما تسبب فى خسارة المزارعين، فى الوقت الذى يجرى تخزين المياه للاستفادة منها، مقترحًا عمل بيارات لتخزين المياه فى آبار للمياه الجوفية.