إجازة المولد النبوي الشريف واجتماع الحكومة.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "رئيس الوزراء: المؤشرات والأرقام تعكس تحسن أداء الاقتصاد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصرى، مشددا على أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية بما يعود بالنفع على المواطنين. وأوضح مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء أمس أن هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري استعرضت، أمام المجلس، مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول للعام حيث أشارت إلى أن النمو الاقتصادي شهد استقرارا في معدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي والتي من المتوقع أن تبلغ 3% في عام 2019 وأن تصل إلى 3.4% عام 2020، وذلك تأثرًا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط وارتفاع الحواجز التجارية بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديمغرافية، موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9 خلال عام 2020.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الصحة والسكان أعلنت، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بدء التشغيل التجريبي لـ11 مستشفى نموذجيا بعدد من المحافظات وذلك بدءا من الغد أول نوفمبر، مشيرة في هذا الصدد إلى أن فكرة المشروع تنطوي على أن تكون هذه المستشفيات نواة لتطبيق منظومة التامين الصحي الجديد وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض المصري لحين تطبيق منظومة التامين بجميع المحافظات وذلك عن طريق تعزيز نظام الإحالة وربط كل مستشفى بوحدات صحية ورفع كفاءة المستشفيات.

كما عرض وزير التعليم العالم أمام اجتماع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجاري العمل بها على مستوى الجمهورية، لافتا إلى انه يتم تنفيذ عدد من المشروعات تشمل 8 جامعات أهلية دولية و4 جامعات حومية جديدة و3 معاهد ومراكز بحثية و 3 جامعات تكنولوجية و 8 افرع للجامعات الدولية و 7 مجمعات تكنولوجية ومشروع بيت مصر بباريس للتمثيل الثقافي فضلا عن مشروعات جارية بالجامعات وأخرى بالمراكز البحثية المتعددة.

واستعرض وزير الموارد المائية والري الجهود المبذولة لحماية المحافظات من أخطار السيول والمشروعات التي أقيمت لحماية الشواطئ فضلا عن التنبؤات لكمية الأمطار الغزيرة التي سقطت على عدد من المحافظات المختلفة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر الماضي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول في 13 محافظة بإجمالي 558 مشروعا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت ملياري جنيه وتطرق وزير الموارد المائية والري إلى المشروعات التي تم تنفيذها لحماية الشواطئ بتكلفة إجمالية بلغت ملياري جنيه.

وفي متابعتها لنشاط رئيس مجلس الوزراء أمس، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الإرادة المشتركة للحكومات والشعوب الإفريقية تساعد في القضاء على الجوع وسوء التغذية بالقارة الإفريقية وذلك من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمة مدبولي أمس خلال الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضافت أن مدبولي تحدث عن التحديات الغذائية التي تواجهها دول القارة، مشيرا إلى أن دعم التبادل التجاري يتطلب دستورا إفريقيا متكاملا لسلامة الغذاء وطالب الدول الإفريقية إقامة الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، وأشار وزير الزراعة إلى أن توصيات الاجتماع تتضمن تطبيق التكنولوجيا الحديثة على الاستثمار الزراعي وتصنيع الغذاء.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "9 نوفمبر إجازة بأجر للقطاع الخاص"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أعلن أن السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلادية إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمتين الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد سعفان أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "مليار جنيه أرباح البورصة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حققت أمس مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه منها 3.1 مليار جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل الملكية.

ونقلت الصحيفة عن العميد ايمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي أن المؤشرات الرئيسية اختتمت جلسة أمس على مكاسب جماعية لينهى الرئيسي عند 14477 نقطة بنسبة صعود 0.09% بعد وصوله لمنطقة المقاومة القريبة 14535 نقطة فيما أنهى المؤشر السبعيني تداولاته فيما أنهى المؤشر السبعيني تداولاته على ارتفاع 0.12% عند 536.11 نقطة.

وتحت عنوان "المالية: طرح سندات دولية بالدولار في الأسواق العالمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة المالية تعتزم طرح سندات دولية بالدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل. وأكدت الوزارة انه تم تأهل خمسة بنوك استثمارية دولية للترويج للطرح الجديد في أسواق المال العالمية.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "الصحة: لا وجود لفيروسات أو ميكروبات مميتة في الهواء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة الصحة والسكان أكدت عدم وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضا معدية للمواطنين بالإضافة لعدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، نافية بذلك ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروسات مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يعد واحدا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي أن نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية يقوم بتغطية جميع المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية وقادر على الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بمرض معد.

وتحت عنوان "إغلاق جامعة وهمية بالإسكندرية"، ذ كرت صحيفة "الأخبار" أن وزير التعليم العالي أصدر قرارا أمس بإغلاق "كيان وهمي" يدعى "جامعة النخبة، تاميرا" ومقرها الإداري الإسكندرية لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء عقب تلقي الوزير تقريرا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول جهود لجنة الضبطية القضائية لضبط الكيانات الوهمية، مشيرا إلى أنه بقيام اللجنة بمداهمة الكيان تبين قيامه بعدم تنفيذ تعهد صاحب المنشأة شفاهة بإزالة اللافتات التي تحمل اسم جامعة تاميرا الفنلندية بالإضافة إلى الإعلان عن جامعة وهمية لم يصدر لها قرار من الوزارة ما يوهم الطلاب أنها جامعة معترف بها.​