"خلي معاك جاكيت".. الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استمرارًا حالة الاستقرار حتى مساء يوم غدٍ الجمعة.

وأضاف صابر، لمصراوي، أنه بداية من يوم السبت ستتعرض بعض المناطق في الساحل الشمالي وأقصى غرب البلاد إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح أن الشبورة المائية الكثيفة تصل حد الضباب في الصباح الباكر، خاصة على السواحل الشمالية والغربية، وتقل شدتها على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد.

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وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح على معظم أنحاء الجمهورية ستكون معتدلة، وتنشط أحيانًا على شمال الصعيد وعلي جنوب سيناء.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية؛ فتسجل على السواحل الشمالية 26 درجة، والقاهرة الووجة البحري 27 درجة، وتتراوح بين 29 و30 درجة.

وأكد أن درجات الحرارة الصغرى تقل خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، لتكون أكثر برودة خاصة على السواحل الشمالية والصعيد والقاهرة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى من 17 وحتى 19 درجة، مناشدًا المواطنين توخي الحذر أثناء هذه الفترة واصطحاب جاكيت شتوي على الأقل.​