حريق بقلعة تاريخية فى اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن المبنى الرئيسى لقلعة رئيسية بجزيرة أوكيناوا فى جنوبى البلاد شب به حريق جعله يستوى بالأرض قبل فجر اليوم الخميس. كما دمر الحريق مبنى آخر لقلعة "شوري"، وهى أحد مواقع التراث العالمى. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الحريق اندلع صباح الخميس فى Advertisements القلعة بمدينة ناها، عاصمة محافظة أوكيناوا. القلعة بمدينة ناها، عاصمة محافظة أوكيناوا. وذكرت كيودو أن السلطات المحلية تحقق فى السبب. وقلعة شورى وجهة سياحية رئيسية فى أوكيناوا. وسبق أن قصفت القوات الأمريكية القلعة خلال معركة أوكيناوا عام 1945 وأعيد تشييدها عام 1992.

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