وزير العدل يقدم ثاني استقالة من الحكومة اليابانية خلال أسبوع

بات وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي، اليوم الخميس، ثاني وزير يقدم استقالته في غضون أسبوع، بعد مزاعم بانتهاك زوجته لقانون الانتخاب خلال خوضها الانتخابات البرلمانية.

وأبلغ كاواي الصحافيين بأنه قدم استقالته لرئيس الوزراء شينزو آبي في وقت مبكر، اليوم الخميس.

وجاءت الاستقالة بعدما كشف صحيفة "شوكان بونشون" الشعبية عن مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي دفعت لموظفي حملتها بدلاً يومياً يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخاب.

كما أنها تأتي بعد أسبوع من استقالة وزير التجارة إيشو سوغاوارا اثر نشر إحدى المجلات تقريراً يزعم أنه قدّم للناخبين هدايا ثمينة تشمل البطيخ والسلطعونات البحرية.

لكن كاواي نفى ارتكاب أي خطأ، معتبراً أن الاستقالة هي أفضل قرار يمكن اتخاذه في ظل هذه الظروف.

وقال "لم نكن زوجتي ولا أنا على علم بهذا الموضوع، وأعتقد أني كنت أقوم بنشاطات سياسية تتوافق مع القانون".

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وأضاف "سأحقق في القضية وأقدم شروحاً، لكن في هذه الأثناء الثقة الشعبية في وزارة العدل قد فُقدت".

واعتذر شينزو آبي بشكل منفصل في تصريحات صحفية عن إدخال كاواي الى الحكومة في التعديل الوزاري الأخير الذي جاء أيضاً بسوغاوارا، معلناً أن الوزير السابق المكلف معالجة انخفاض المواليد سيحل مكان كاواي وزيراً للعدل.

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وحافظت حكومة آبي على معدل شعبية يراوح بين 40 و50 بالمئة في السنوات الأخيرة، على الرغم من الفضائح التي أحاطت بها، ويعيد الخبراء ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف المعارضة.