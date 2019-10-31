حرائق غابات جديدة تهدد آلاف المنازل مشارف لوس انجليس

يهدد حريق غابات جديد ينتشر بسرعة ألوف المنازل ومكتبة رونالد ريجان الرئاسية على مشارف لوس انجليس، حيث هبت رياح شديدة الجفاف على المنطقة.

وتسبب الحريق الذي اندلع في سيمي فالي بمقاطعة فينتورا في نزوح آلاف السكان من بعض أرقى مناطق المدينة. وتبعد تلك المنطقة نحو 50 كيلو متراً من موقع حريق يستعر منذ يوم الاثنين في شجيرات تغطي تلالاً قرب متحف جيتي سنتر في غرب لوس انجليس.

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لكن الحريق في سيمي فالي سرعان ما بات أشد الحرائق الجديدة التي استعرت في أنحاء المنطقة، متسبباً في إخلاء ما يقدر بنحو سبعة آلاف منزل مما أثر على نحو 26 ألف شخص.

وقال مسؤولو إطفاء محليون إن حريقاً تذكيه الرياح أتى على مئة فدان في ريفرسايد كاونتي شرقي لوس انجليس، مما أجبر السلطات على إخلاء متنزهين بهما منازل متنقلة.