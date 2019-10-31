زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب الفلبين

أفاد جيولوجيون أن زلزالاً بقوة 6.5 درجات ضرب جنوب الفبلين، اليوم الخميس، وهو ثاني زلزال قوي يصيب المنطقة هذا الأسبوع.

وضرب الزلزال جزيرة مينداناو، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في المنطقة نفسها حيث أدت هزة قوية إلى مقتل ما لا يقل عن ستة اشخاص يوم الثلاثاء.

اقرأ أيضاً... زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب الفلبين

وكانت الهيئة الجيولوجية الأميركية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، إلا أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.