"انتهاك قانون الانتخاب" يطيح بثاني وزير ياباني في أسبوع

بات وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي ثاني وزير يقدم استقالته في غضون أسبوع من الحكومة، بعد مزاعم بانتهاك زوجته قانون الانتخاب خلال خوضها المنافسة البرلمانية.

وقدم كاواي استقالته لرئيس الوزراء شينزو آبي في وقت مبكر الخميس، بعدما كشفت صحيفة "شوكان بونشون" الشعبية عن مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي دفعت لموظفي حملتها بدلا يوميا يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخاب.

وجاء ذلك بعد أسبوع من استقالة وزير التجارة إيشو سوجاوارا، إثر نشر إحدى المجلات تقريرا يزعم أنه قدم للناخبين هدايا ثمينة تشمل البطيخ والسلطعونات البحرية.

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لكن كاواي نفى ارتكاب أي خطأ، معتبرا أن الاستقالة هي أفضل قرار يمكن اتخاذه في ظل هذه الظروف.

وقال "لم نكن زوجتي ولا أنا على علم بهذا الموضوع، وأعتقد أني كنت أقوم بنشاطات سياسية تتوافق مع القانون".

وأضاف "سأحقق في القضية وأقدم شروحا، لكن في هذه الأثناء الثقة الشعبية في وزارة العدل قد فُقدت".



واعتذر شينزو آبي بشكل منفصل في تصريحات صحفية عن إدخال كاواي إلى الحكومة في التعديل الوزاري الأخير، الذي جاء أيضا بسوجاوارا، معلنا أن الوزير السابق المكلف بمعالجة انخفاض المواليد سيحل مكان كاواي وزيرا للعدل.



وحافظت حكومة آبي على معدل شعبية يراوح بين 40 و50% في السنوات الأخيرة، على الرغم من الفضائح التي أحاطت بها، ويعيد الخبراء ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف المعارضة.