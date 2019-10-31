زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين

أفادت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أن ​زلزال​ا قويا شدته 6.8 درجة وقع قرب مينداناو في ​الفلبين​ بعد يومين فقط من زلزال شدته 6.7 درجة ضرب منطقة قريبة فأودى بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وكان مركز الزلزال على بعد34.7 كم شرق مدينة دافاو وعلى عمق 22 كم. ولم ترد أنباء عن أضرار أو مصابين.