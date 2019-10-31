البرلمان التركي دان قراري مجلس النواب الأميركي ضد أنقرة

دان ​البرلمان التركي​ "موافقة ​مجلس النواب الأميركي​ على مشروعي قانونين، يتعلق أحدهما بفرض ​عقوبات​ على ​تركيا​، والآخر يعترف بالمزاعم الأرمنية ضد ​الدولة العثمانية​"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك مبادرات مماثلة في السنوات السابقة، غير أنها لم تنعكس على التصويت في مجلس النواب بهذه الطريقة العدائية".

ولفت إلى انه "للأسف، ساهم مجلس النواب مرة أخرى عبر قراره هذا، في إرث ​سياسة​ ​العبودية​ والاستعمارية والاستغلالية والامبريالية، بدلا من المساهمة لإعلانات حقوق الإنسان المناهضة للعبودية"، مشيراً إلى انه "قرار مجلس النواب الأميركي الذي يهدد تركيا بفرض عقوبات ما هي إلا محاولة ابتزاز و​أنقرة​ لم ولن ترضخ إطلاقا لأي ابتزاز".