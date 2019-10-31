البنتاغون ينشر تسجيلا مصورا للغارة التي استهدفت البغدادي

نشرت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" اللقطات المصورة الأولى للغارة التي نفذتها قوات خاصة في مطلع الأسبوع ب​سوريا​ وأفضت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي ​أبو بكر البغدادي​.

وأظهرت اللقطات، التي رفع عنها السرية وصورت من الجو، قوات العمليات الخاصة الأميركية وهي تطبق على المجمع و​طائرة​ أميركية تطلق النار على متشددين في مكان قريب.

وأوضح قائد ​القيادة​ المركزية التي تشرف على ​القوات الأميركية​ ب​الشرق الأوسط​ الجنرال بمشاة البحرية كينيث مكنزي ان "المجمع بدا كساحة لانتظار السيارات بها حفر كبيرة". وأضاف أن فكرة تدمير المجمع ترجع لأسباب منها "ضمان ألا يكون ضريحا أو أي شيء يمكن تذكره بأي طريقة. بات مجرد قطعة أرض أخرى".

وحذر من أن "داعش ستحاول على الأرجح شن هجوم انتقامي"، مضيفا: "نشتبه بأنهم سيحاولون القيام بشكل ما من أشكال الهجمات الانتقامية. ونحن مستعدون تماما لذلك".