قيومجيان: لسنا ضد اعادة تكليف الحريري تشكيل حكومة جديدة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصرف الأعمال ​ريشار قيومجيان​ ان "القوات ليست ضد إعادة تكليف سعد ​الحريري​ تشكيل حكومة جديدة، لكنها لن تقبل المشاركة في أي حكومة وفق ​المحاصصة​ السياسية التي أخذت القرار بالخروج منها".

وأوضح قيومجيان في حديث صحفي انه "في الوقت الراهن ​لبنان​ يحتاج إلى حكومة تكنوقراط من غير الطبقة السياسية لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، وتحصل على ثقة الداخل والخارج"، وأكد: "لا يمكننا إلا الاستجابة لمطلب المليوني شخص الذين انتفضوا ويطالبون بهذا المطلب".