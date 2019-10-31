قيومجيان: لسنا ضد اعادة تكليف الحريري تشكيل حكومة جديدة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصرف الأعمال ريشار قيومجيان ان "القوات ليست ضد إعادة تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، لكنها لن تقبل المشاركة في أي حكومة وفق المحاصصة السياسية التي أخذت القرار بالخروج منها".
وأوضح قيومجيان في حديث صحفي انه "في الوقت الراهن لبنان يحتاج إلى حكومة تكنوقراط من غير الطبقة السياسية لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، وتحصل على ثقة الداخل والخارج"، وأكد: "لا يمكننا إلا الاستجابة لمطلب المليوني شخص الذين انتفضوا ويطالبون بهذا المطلب".
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