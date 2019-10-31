غريفيث: اتفاق استوكهولم ليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية باليمن

أمل المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ بأن الجهات المعنية بالحوار في اليمن سوف تشعر قريبا أنها مستعدة سياسيا أيضا للانتقال إلى عملية رسمية تضع نهاية للحرب التي وصفها بـ"المدمرة".

وأكد ان "فريقي يواصل بذل جهود سياسية مكثفة. أجرينا مشاورات غير رسمية مع أحزاب سياسية يمنية، وجهات من ​المجتمع المدني​ للاستماع لوجهات نظرهم ومخاوفهم وأفكارهم. وستجري الاستعانة بما خلصنا إليه من هذه المناقشات في العملية الرسمية".

وشدد على انه "يجب أن نتذكر أن ​اتفاق استوكهولم​ كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية. ويتضمن الاتفاق إجراءات محددة لبناء الثقة ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها".

وأكد أن "الدور القيادي الذي اضطلع به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عنصر محوري في تيسير التوصل لحلول بشأن نقاط اختلاف أساسية بين الجهات"، مستدلا بما حدث خلال محادثات جدة الأخيرة، متابعا: "أسهم الأمير محمد في خلق فرص أمام الجهات لبناء الثقة فيما بينها وإيجاد أرضية مشتركة. وأشعر بالامتنان تجاه هذا الدعم الذي لا يقدّر بثمن".